Дарья Усачёва показала, как купается в бассейне на фоне небоскрёбов. Фото

Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала свежие фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка показала снимки из бассейна на фоне небоскрёбов.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Дарьи Усачёвой.
В октябре 2021 года Усачёва неудачно упала после исполнения прыжка во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка с трудом добралась до бортика, откуда её унесли на руках за кулисы. Диагноз спортсменки раскрыла Федерация фигурного катания России: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К тренировкам 15-летняя Дарья вернулась через три месяца, а прыжковые элементы начала восстанавливать в марте, начав с прыжков в один оборот.
Сложный трюк Анны Щербаковой на трапеции:
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