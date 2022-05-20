Дарья Усачёва показала, как купается в бассейне на фоне небоскрёбов. Фото

Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала свежие фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка показала снимки из бассейна на фоне небоскрёбов.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Дарьи Усачёвой.

В октябре 2021 года Усачёва неудачно упала после исполнения прыжка во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка с трудом добралась до бортика, откуда её унесли на руках за кулисы. Диагноз спортсменки раскрыла Федерация фигурного катания России: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К тренировкам 15-летняя Дарья вернулась через три месяца, а прыжковые элементы начала восстанавливать в марте, начав с прыжков в один оборот.

Сложный трюк Анны Щербаковой на трапеции: