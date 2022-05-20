Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дарья Усачёва показала, как купается в бассейне на фоне небоскрёбов. Фото

Дарья Усачёва показала, как купается в бассейне на фоне небоскрёбов. Фото
Комментарии

Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала свежие фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка показала снимки из бассейна на фоне небоскрёбов.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Дарьи Усачёвой.

В октябре 2021 года Усачёва неудачно упала после исполнения прыжка во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка с трудом добралась до бортика, откуда её унесли на руках за кулисы. Диагноз спортсменки раскрыла Федерация фигурного катания России: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К тренировкам 15-летняя Дарья вернулась через три месяца, а прыжковые элементы начала восстанавливать в марте, начав с прыжков в один оборот.

Фанатеют от русских, собирают бутылки. Что за фигуристы ждут Савченко в Нидерландах? Фанатеют от русских, собирают бутылки. Что за фигуристы ждут Савченко в Нидерландах?

Сложный трюк Анны Щербаковой на трапеции:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022