Фанатеют от русских, собирают бутылки. Что за фигуристы ждут Савченко в Нидерландах?

Бывшая воспитанница Мозер уже делает там успехи, а главная надежда у одиночниц позирует в обнимку с Тутберидзе.

«Впервые слышу о такой сборной!» — заявил Александр Жулин, когда узнал о назначении Алёны Савченко главным тренером сборной Нидерландов по фигурному катанию. А она реально существует! И в парах там катается русская девушка, которая раньше тренировалась у Нины Мозер. Лидер среди одиночниц восхищается нашими фигуристками, в танцах с переменным успехом борются два дуэта, а мужское одиночное нуждается в реанимации.

Давайте знакомиться с голландскими героями фигурного катания! Они действительно герои: чтобы кататься, кое-кому даже приходилось собирать бутылки!

Воспитанница Мозер вывела Нидерланды на главные старты

За сборную Нидерландов в парном катании выступает бывшая российская фигуристка, 19-летняя Дарья Данилова. Родилась она в Москве, там же впервые встала на коньки. После отсутствия успехов в одиночном разряде перешла в пары. В 2017 году тренировалась у Нины Мозер, а её партнёром был Дмитрий Шульгин.

Катались они вместе всего полгода. Потом Дмитрий закончил со спортом, а Даша встала в мае 2018-го в пару с голландцем Мишелем Циба и перешла в его сборную. Сработались быстро, что неудивительно, ведь Мишель имеет русские корни. Его отец из России, мать — украинка, и он прекрасно владеет русским языком.

В 2020-м Данилова и Циба стали первой за 24 года голландской парой, которая отобралась на чемпионат Европы. Они также впервые в истории Нидерландов добыли путёвку на чемпионат мира — 2020, но его отменили из-за пандемии.

Дарья Данилова и Мишель Циба Фото: Thor Wegner/Getty Images

На чемпионате мира в Стокгольме они не прошли квалификацию в произвольную программу, но взяли реванш через год и ворвались с девятым результатом в десятку сильнейших. Даже при отсутствии российских пар для Даши и Мишеля это очевидный прогресс.

Главное же их разочарование — непопадание на Олимпиаду в Пекине. Но карьера только начинается, шанс проявить себя будет на Играх в Милане. А прежде им предстоит основательно поработать над стабильностью. В прокатах ребята пока неизменно допускают ошибки.

Может, легендарная Алёна Савченко теперь вдохновит молодую пару на борьбу и победы?

Талантливая одиночница собирала бутылки, чтобы тренироваться

Лучшая нидерландская одиночница — 17-летняя Линдсай ван Зюндерт — начала кататься довольно поздно: в возрасте семи лет. Будучи юниоркой, она совмещала основные тренировки в своей стране с дополнительными занятиями в США, Франции и Андорре. Ради этого недешёвого удовольствия ей приходилось собирать в свободное время пожертвования и бутылки.

Усилия девушки оправдались: в 16 лет она поехала на чемпионат мира в Стокгольме, где не скрывала своего восхищения российскими фигуристками.

«Я считаю, это действительно круто — смотреть за тем, как они прыгают. Скорость, с которой они заходят на прыжки, это ещё одна большая разница по сравнению со мной. Тяжёлый труд даёт свои плоды, я так считаю. Знаю, что они тоже много для этого делают. Им приходится пропускать школу и тренироваться целый день», — рассказывала ван Зюндерт на пресс-конференции перед турниром.

Восхищается девушка и Этери Тутберидзе, с которой ей посчастливилось встретиться в Норвуде.

Этери Тутберидзе и Линдсай ван Зюндерт Фото: Из личного архива Линдсай ван Зюндерт

На своём дебютном чемпионате Европы в этом году Линдсай неудачно выступила в короткой программе: сильно не докрутила тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем и упала на тройном риттбергере. Квалификацию в произвольную она не прошла.

Но на Олимпиаде спортсменка выступила значительно лучше: в короткой откаталась чисто, пусть и с каскадом три — два, а в произвольной допустила пару помарок и опередила американку Карен Чен. Итоговое 18-е место Линдсай, конечно, не выглядит впечатляюще на фоне невероятных побед наших девочек, но для Нидерландов это очень хороший результат. Тем более Линдсай — их первая фигуристка, которая добыла путёвку на Игры. До неё ни одна одиночница из этой страны на Олимпиаду не попадала. А она ещё и установила в Пекине личные рекорды по набранным баллам в произвольной и по сумме обеих программ.

Линдсай ван Зюндерт Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На чемпионате мира во Франции ван Зюндерт показала себя хуже: снова чисто откатала короткую, но допустила в произвольной бабочку на риттбергере и недокрут на секвенции.

Тем не менее сезон для фигуристки из малоизвестной федерации сложился неплохо. Она пыталась сделать каскад три — три и была близка к успеху. Если добьёт его, то заслужит место в топе европейских одиночниц. А там, может, и голландской Луной Хендрикс станет. Четыре года назад Луна тоже только осваивала тройной лутц — тройной тулуп и финишировала в Пхёнчхане на 16-м месте. А в Пекине стала восьмой. Так что всё бывает.

Танцы поют романсы

В танцах на льду успехи Нидерландов максимально скромны и неприметны. Сейчас самые сильные их танцоры — Ханна Якуч/Алессио Галли и Челси Верхаег/Шерим ван Геффен. Первые выступали в этом году на чемпионате Европы, вторые — на чемпионате мира в прошлом сезоне. Обе пары не прошли на этих стартах в произвольный танец. Однако отдадим им должное: на столь крупных турнирах обоим дуэтам ранее не доводилось кататься. Попасть туда — для них уже достижение.

Верхаег и ван Геффен также пытались осенью добыть квоту на Олимпиаду в Пекине через «Небельхорн трофи». Но, заняв там предпоследнее место, они, естественно, ни в какой Китай не поехали.

И всё же в танцах на льду голландцы хоть как-то заявляют о себе. В мужском одиночном картина гораздо печальнее.

Затишье у мужчин

С одиночниками в Нидерландах царит напряжёнка. Отправлять на главные старты сейчас там попросту некого. Да и с турнирами второго эшелона ситуация не лучше.

В своё время на трёх чемпионатах Европы успел отметиться Бойито Мюлдер: начинал с 36-го места, дорос до 29-го. Позже эту скромную эстафету перенял Томас Кеннес, который также стабильно держался в конце турнирной таблицы. Оба фигуриста не владели четверными прыжками, во всяком случае на соревнованиях ни разу их не показывали. Остаётся надеяться, что в будущем стрельнёт кто-нибудь из юниоров. Правда, по иронии судьбы, последний раз от Нидерландов на юниорском чемпионате мира выступал всё тот же Кеннес. Было это в 2014 году. С тех пор — глухо.

Но, возможно, новый главный тренер в лице Савченко это исправит? Задачка, откровенно говоря, непростая, однако к вызовам Алёне не привыкать. Хотя вырастить чемпионов (да хотя бы одного) может оказаться сложнее, чем стать чемпионкой самой.

А вот подтянуть голландских ребят, чтобы они не пролетали мимо главных турниров — цель вполне достижимая. Тогда и об их существовании болельщики и эксперты наконец-то услышат.