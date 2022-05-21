«Поцелованная солнцем». Александра Бойкова показала фото в купальнике

Российская фигуристка Александра Бойкова показала фото с отдыха на берегу океана. 20-летняя спортсменка, которая проводит отдых на Мальдивах, сфотографировалась в открытом чёрном купальнике.

Фото: Личный архив Александры Бойковой

«Поцелованная солнцем», — подписала снимки Бойкова.

Фото: Личный архив Александры Бойковой

Бойкова выступает в парном катании с Дмитрием Козловским. Спортсмены тренируются в Санкт-Петербурге в школе Тамары Москвиной. Александра и Дмитрий являются чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призёрами чемпионата мира — 2021, двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), чемпионами России — 2020.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине, ставших первыми в их карьере, Бойкова и Козловский заняли четвёртое место, уступив двум российским и китайской паре.