«Мы сильно повзрослели за этот сезон». Честный разговор с Бойковой и Козловским

Олимпийский сезон сложился для Александры Бойковой и Дмитрия Козловского непросто. Фигуристов захлестнули проблемы со стабильностью, из-за чего они не смогли показать свой максимум на Олимпийских играх, где заняли обидное четвёртое место. Но рук после неудачного сезона Саша и Дима не опустили.

Спортсмены утверждают, что негативный опыт помог им повзрослеть и навлёк на определённые выводы. В том, что Бойкова и Козловский изменились, зрители убедились уже на Кубке Первого канала. На турнире в Саранске фигуристы предстали обновлёнными, показав выдающееся катание и усложнённую программу. Но они утверждают, что это только начало.



В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Александра и Дмитрий заявили, что собираются учить четверные элементы. Также фигуристы подвели итоги сезона, рассказали о своих впечатлениях от Олимпийских игр в Пекине и поделились, почему не боятся быть откровенными с аудиторией.



Честный разговор с чемпионами России и Европы по фигурному катанию.

«Мы не соревновались против Жени Медведевой. Мы соревновались за команду красных»

— Поделитесь впечатлениями от Кубка Первого канала.



Дима: Кубок Первого канала — это особенный турнир. Мне нравится, в каком ключе развивается фигурное катание у нас в стране. Здесь важно отметить, что Российская Федерация может позволить себе проводить подобные турниры, поскольку она в своём арсенале имеет колоссальное количество высококлассных спортсменов, на которых интересно смотреть публике. Если говорить абсолютно честно, то чемпионаты России по некоторым видам спорта смотреть даже интереснее, чем даже чемпионаты мира, Европы. Возьмём, в частности, женское одиночное катание, где у нас на чемпионате России последняя разминка выходит и в полном составе прыгает по несколько четверных прыжков или как минимум тройной аксель — это круто.



Что касается Кубка Первого канала, такие турниры — это нечто новое. Абсолютно другие впечатления и определённая ответственность. Мы привыкли выступать сами за себя, а в этом формате у нас есть возможность выступить за команду. Казалось бы, сезон уже закончен, официальные турниры подошли к концу, но всё равно было абсолютно ненаигранное состояние волнения, поскольку выступать за команду — это ответственно. Никто не хочет её подвести, все хотят показать свои лучшие варианты самих себя. Могу сказать, что все старались действительно отработать на сто процентов.

Саша: Я бы лишь добавила, что в этом году Кубок Первого канала стал ещё более дружественным и тёплым, добрым турниром. Несмотря на то что было две команды и одна соревновалась против другой, это не значит, что мы были соперниками друг для друга. Наоборот, все в раздевалке и даже в боксах сидели и друг друга поддерживали. Прекрасный пример тому — выступление Лизы Туктамышевой, которая каталась последней. Обе команды за неё безумно болели, переживали, после каждого прыжка поддерживали. Все, наверное, были рады тому, что этот турнир состоялся и что наша большая фигурнокатательная семья вместе. Все приехали на этот турнир и все готовы были показывать свою лучшую работу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В этом году вы были в красной команде. Было непривычно соревноваться против Жени Медведевой?



Дима: Мы не соревновались против Жени Медведевой. Мы соревновались за команду красных, за ту команду, в которую нас определили. Мы были рады, что находились в команде Анны Щербаковой, но также могу сказать, что мы с таким же удовольствием находились бы и в команде Марка. Все ребята замечательные, классные, трудолюбивые. Даже не было чувства соперничества — было желание прокатать чисто свои программы и показать свой максимум, дабы с наилучшей стороны представить именно свою команду. Желания войти в состояние соперничества с командой, которая была по ту сторону, не было.

— Помогла ли вам эта дружественная атмосфера откатать программы на высочайшем уровне?



Саша: Мне кажется, всё этому способствовало. И в первую очередь этому способствовали полные трибуны. Мы так соскучились по зрителям! Единственный старт, который проходил с полными трибунами в этом году — это чемпионат России. В большинстве соревнований, в которых мы принимали участие, зрителей вообще не было. Конечно, когда полный зал зрителей — ты выкладываешься по максимуму, ведь они отдают тебе свою энергию, свою поддержку. Ты это чувствуешь и на драйве, на адреналине катаешься в удовольствие.



Дима: Да, я согласен.

«В парном катании нужно учить четверные элементы»

— Единственная ошибка на Кубке Первого канала у вас случилась в прыжковом турнире, когда Дима упал после исполнения выброса. Как это случилось?



Дима: Наверное где-то я же всё-таки должен был упасть (улыбается). Пусть лучше это случится в таком вот формате, на прыжковом турнире. Я бы даже не хотел заострять на этом внимание. Глупая случайность, но, мне кажется, получилось довольно-таки забавно.



Саша: Да, получилось весело (смеётся).



Дима: Как раз в духе шоу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какие в целом у вас впечатления от прыжкового турнира? Понравился ли вам формат или хотелось бы что-нибудь изменить?



Саша: В парном катании нужно учить четверные элементы, чтобы такие прыжковые турниры становились более смотрибельными. Сейчас прыжковый турнир показал, что все делают один и тот же контент и разница просто минимальная, по сотым. Конечно, нужно развиваться в этом направлении. Надеемся, что в следующем году, если будет Кубок Первого канала и прыжковый турнир в парах, там появятся четверные элементы, либо добавятся сложные прыжки и каскады.



— Вы сами планируете изучать четверные элементы? И если да, то какие: подкрут или выброс?



Саша: Мы будем развиваться в этом плане, а что вы увидите — мы не будем говорить раньше времени (улыбается).

«Ожидания от олимпийского сезона были больше, но негативный опыт всегда приносит больше полезного, нежели позитивный»

— Как вы оцените этот сезон? Оправдались ли ваши ожидания насчёт него?



Дима: Конечно, любой спортсмен, который много работает и так или иначе входит в мировой топ фигурного катания, в олимпийском сезоне хочет завоевать медали именно на Олимпийских играх. И, поскольку у нас этого не состоялось, можно сказать, что от этого сезона ожидания у нас были другие. Тем не менее мы сделали определённые выводы, исходя из которых мы будем уже выстраивать вместе с нашими тренерами дальнейшую подготовку к Олимпийским играм, где, мы искренне надеемся, будем принимать участие. Мы будем для этого работать и много трудиться.



Саша: Я согласна с Димой полностью. Ожидания были, конечно, больше, чем получились результаты, но негативный опыт всегда приносит больше полезного, нежели позитивный опыт, поэтому мы сразу сделали выводы и будем работать.



— Многие спортсмены говорят, что Олимпийские игры — особый турнир, не похожий ни на что другое. Удалось прочувствовать атмосферу праздника?



Дима: Нет.



Саша: К сожалению, нет.



Дима: Могу сказать, что это связано не конкретно с нашим выступлением на Олимпийских играх, а с общим антуражем и спецификой Игр в Пекине. Из-за ковида не было зрителей из разных стран, и трибуны были заполнены на какие-то вообще мизерные проценты.



Саша: Сама атмосфера царит обычно в воздухе, в деревне, например, когда спортсмены общаются между собой. А из-за ковида все минимально общались, избегали физических контактов, каждый был наедине с собой.



Дима: Для меня Олимпиада — это болельщики и те эмоции, которые они дарят. Я многократно говорил, что свои программы мы можем прокатать с Сашей и на тренировках, что мы, собственно говоря, постоянно и делаем. Единственное отличие — это не просто время и место, а та публика, тот стадион, на котором мы выступаем, получаем адреналин, кайф. Ввиду того, что самый главный фактор, который дарит эмоции, был ликвидирован, эти Олимпийские игры, к сожалению, не могут встать в один ряд по эмоциональной составляющей с Играми в Сочи и в Пхёнчхане.

— Вам удалось познакомиться в Пекине с кем-то из спортсменов?



Саша: Да, но это случилось не на Олимпиаде, а после неё – на чествовании чемпионов. Мы познакомились с Виктором Уайлдом. Слышали его спортивную историю: как он выигрывал в Сочи, как боролся с травмами, как он сейчас завоевал бронзовую медаль. Очень классный спортсмен, очень приятно было с ним разговаривать. Мы были рады, что познакомились с ним, это новый человек для нас. Ещё мы пересекались с Александром Большуновым.

В Пекине мы в основном жили в разных деревнях: в нашей жили фигуристы, шорт-трекисты. С ребятами из шорт-трека мы знакомы ещё по Новогорску, потому что часто пересекаемся с ними на сборах. Но самое запоминающееся знакомство случилось с Виктором Уайлдом.

«На Олимпиаде, чтобы получать очень высокие баллы, необходимо кататься чисто»

— Глядя на ваши выступления на Олимпиаде, казалось, что вы в отличном настроении. Дима, например, после короткой программы прыгнул на бортик. Откуда взялось такое желание?



Дима: Я почему-то всегда находил это очень милым и уникальным, потому что в фигурном катании на бортики особо не попрыгаешь, они у нас на всех турнирах жёсткие и узкие, а здесь такой уникальный случай. И поскольку выдающегося атлета, такого, как Скотт Мойр, на этой Олимпиаде уже не было ввиду окончания его профессиональной карьеры, мне почему-то показалось, что такую добрую традицию стоит перенять.



— То есть вы хотите сделать это традицией?



Дима: Надеюсь, что Игры в Милане для нас будут, и там посмотрим, получится ли это сделать традицией. Вдруг бортики жёсткими сделают? (улыбается).



Саша: Не дай бог, конечно (смеётся).



— Саша, ты сказала, что это надо делать после произвольной программы. Почему?



Саша: Потому что я думала, что Дима это сделает после произвольной программы, а он, оказывается, и после короткой, и после произвольной решил сделать. После произвольной мы точно хотели оба прыгнуть, это мы заранее обсуждали (улыбается).

— В короткой программе на Олимпиаде вы выдали качественный прокат, но получили за него достаточно скромные баллы. Это как-то повлияло на ваш настрой?



Дима: Когда мы начали катать свою короткую программу, это можно видеть непосредственно в трансляции, нас оценивали очень высоко. У нас на очень высокие плюсы оценили тройной прыжок, тройную подкрутку, но после помарки на тройном выбросе оценки, естественно, начали немного снижаться. Здесь могу сказать, что на Олимпиаде, чтобы получать очень высокие баллы, необходимо кататься чисто. Касательно короткой программы — оценка отражала текущую ситуацию нашего проката и прокатов наших конкурентов. Тем более мы катались под заключительным номером.

Фото: РИА Новости

— После короткой программы вы уже были готовы к тому, что можете остаться без медали?



Дима: Мы не думали об этом. Мы хотели выйти и показать свой максимум в произвольной программе.



— А разве возможно об этом не думать?



Дима: Это вполне себе возможно, зависит от самого настроя спортсмена. Я не могу говорить за других атлетов, могу лишь сказать за нас с Сашей. Мы не строили у себя в голове между короткой и произвольной программой какие-то планы насчёт мест. Мы в первую очередь пытались сконцентрироваться, чтобы показать качественное катание.



Саша: На самом деле, когда ты уже непосредственно выступаешь, ты вообще не думаешь ни о каких местах, ты думаешь об элементах. Конечно, в промежутке между короткой и произвольной программой ты задумываешься о своих шансах, о том, как может случиться всё. Но если бы да кабы, то выросли бы грибы, что называется (улыбается). Все предположения абсолютно бессмысленны, потому что ты свою судьбу угадать не можешь, как и судьбу других людей.

«Мы сильно за этот сезон повзрослели»

— Четвёртое место на дебютной Олимпиаде вы расцениваете как успех или неудачу?



Саша: Сложно так чётко разграничивать, потому что для одних это был бы колоссальных успех. Не могу сказать, что для нас это неудача. Нет, это реальность, которая показала в тот момент, на каком месте мы находится. Там всё было честно по местам, на наш взгляд. Мы накатались на четвёртое место. Говорить о том, успех это или неудача, не стоит.



— Многие спортсмены называют четвёртое место самым обидным.



Саша: Есть такое.



— Как оно повлияло на вас? Стало ли больше мотивации после него?



Дима: Повлияло не четвёртое место, повлиял сезон. Мы сильно за этот сезон повзрослели, сделали определённые выводы после определённой неудачи. Всё-таки любой спортсмен, конечно, хочет как минимум быть на пьедестале Олимпийских игр. Единственное, что я могу точно сказать, что мы ещё молодые и надеемся уже к следующим Олимпийским играм подойти в такой форме, чтобы всё-таки свою медаль завоевать.



— Есть ли сожаления насчёт того, что вы не попали в командный турнир?



Дима: Я скажу честно: любой член российской сборной хотел бы принимать участие в командном турнире. Конечно, мы так же хотели получить шанс выступить и защищать честь свой страны непосредственно в команде. Но было принято решение, которое было принято, и как-то рассуждать на эту тему у нас не было времени, потому что мы начали концентрироваться к личному зачёту.



Саша: Мы тоже до последнего момента не знали, кто будет выступать в команде. Понятное дело, что короткую программу едут первые номера, это всем было очевидно, но про произвольную нам до последнего момента не говорили. Мы все были в форме, были готовы. Но решили как решили и, наверное, так было правильно.

— Обычно спортсмены ставят себе цели на индивидуальные медали. А есть ли у вас цель выиграть командный турнир?

Дима: У нас есть цель на Олимпийских играх показывать тот максимум, на который мы способны.



Саша: Но в команде тоже было бы классно поучаствовать.



— То есть конкретной цели нет?



Дима: Конкретная цель — кататься идеально и завоёвывать награды высшей пробы.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«Мы говорим правду. Знаете, есть такая фраза: легко говорить правду»

— В отличие от многих спортсменов, вы очень общительные и достаточно смелые в высказываниях. Почему вы такие открытые, как вам это удаётся?



Саша: Я, наверное, по жизни очень прямолинейный человек, что иногда плохо сказывается. Но я за правду, я за честность. Конечно, когда я разговариваю с людьми, даю интервью, я хочу быть откровенной, потому что в моём понимании, если ты разговариваешь с человеком, то в первую очередь твой собеседник, люди, которые читают интервью, хотят услышать правду, узнать тебя. Ты им интересен, значит, ты должен открываться. Смысла скрываться нет.



Дима: Когда идёт интересное взаимодействие с интервьюером, с публикой, это всегда здорово. Мы живём ради того, чтобы получать какие-то приятные эмоции, впечатления, также это достигается путём общения, взаимодействия с теми людьми, которые приходят на нас смотреть, которые любят нас. Это интересно, здорово и круто.



— Многие стараются создать вокруг себя идеальный образ, вы же предельно откровенны и не боитесь вскрывать свои недостатки. Почему?



Дима: Мы говорим правду. Знаете, есть такая фраза: легко говорить правду.



Саша: Я просто врать не умею. Наверное, поэтому и говорю правду.



Дима: Тем более, если сказать честно, ничего такого особенного мы не говорим. Стараемся всегда быть ко всем уважительными и корректными.

— Саша, ты учишься на журналиста. Как пришла эта идея? В будущем ты рассматриваешь для себя спортивную журналистику или что-нибудь другое?



Саша: Честно говоря, я не помню, как появилась идея пойти на журналиста. Когда я была маленькая, я всегда хотела пойти на ветеринара учиться. Мне кажется, многие маленькие девочки почему-то именно эту профессию выбирают. Но с возрастом я поняла, что мне нравится разговаривать с людьми, нравится узнавать у них много нового. Возможно, поэтому созрела идея пойти на журналиста учиться. Но я помню, что меня очень долго отговаривали мои родители, потому что моя тётя училась на журналиста, выучилась успешно, но так и не пошла по специальности работать. Она стала тренером по конному спорту работать, и ей пришлось ещё Лесгафта закончить (университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. — Прим. «Чемпионата»). Я всё-таки надеюсь на то, что стану журналистом, именно спортивным, потому что мне спорт ближе и мне его проще понять, поэтому я хочу освещать спортивные события.



— Помогает ли тебе обучение на журналиста в твоей фигурнокатательной деятельности?



Саша: В фигурном катании у нас довольно часто берут интервью, благодаря чему я узнаю, какие вопросы задают наиболее часто, какую уникальность можно привнести, например, в интервью с фигуристами, изучая их интервью. Плюс, так как у нас сейчас берут интервью на телевидении, у меня автоматически нарабатывается навык работы на камеру. Когда я училась на первом курсе, у нас было задание снять репортаж, и как бы получилось не очень (смеётся). Я не боялась камеры, говорила хорошо, но было видно, что я будто как робот, который заучил речь и толкает её. Сейчас всё гораздо лучше, я свободнее снимаю репортажи. Последнее моё задание было снять репортаж с Олимпиады. Мы вместе с Дмитрием Эдуардовичем готовили репортаж с хоккейного матча финального. Мой оператор, так скажем (смеётся).



Дима: Так, не эксплуатируй меня (улыбается).



Саша: Мне, скорее, фигурное катание помогает в обучении на журналиста, нежели журналистика в фигурном катании.



— Своё будущее ты больше в тележурналистике видишь?



Саша: Ну, хотелось бы. Но не знаю, как сложится.

«Своё дальнейшее карьерное развитие связываем с Россией»

— У тебя уже был опыт работы на камеру, когда ты снимала видео для YouTube про литературу. Почему ты забросила это дело и есть ли желание возродить его?



Саша: Я очень хотела его возродить. Мне кажется, это нераспространённый формат на YouTube: я имею в виду, рассказывать про литературу. У нас раньше на телеканале «Россия. Культура» было шоу «Игра в бисер», там безумно классно рассказывали про литературные произведения разные специалисты в этой области, но сейчас его нет. Я же не специалист, я на тот момент была ученицей 10-11-го класса. Но я решила прекратить эту свою деятельность, потому что просто не хватало на неё времени. Монтировать видео слишком долго приходилось, а я не обладала такими прекрасными навыками монтажа, чтобы сесть за один день, смонтировать всё и выложить, я долго это делала всё. Сейчас я бы очень хотела это всё возродить, но я боюсь, что мне не хватит сил и времени так детально рассматривать произведения, потому что есть работы по институту, которые не касаются русской литературы в основном, поэтому просто не хватает сил, энергии, времени на это всё, хотя конечно очень хотелось бы.



— Дима, тебе многие болельщики пророчат карьеру политика. Как ты на это смотришь?



Дима: Сейчас конкретно я сконцентрирован на спорте, на своей профессиональной карьере и на приобретении навыков непосредственно в вузе и извне. На самом деле я действительно стараюсь впитать в себя как можно большее количество информации и уже по окончании своей профессиональной спортивной деятельности буду выстраивать своё дальнейшее будущее. Пока на этот счёт я сильно не задумывался и ничего не планировал.

— Многие атлеты обучаются в первую очередь в спортивных институтах. Вы же достаточно рано задумались о серьёзных профессиях. Что вас на это сподвигло?



Дима: Это зависит от интересов человека. Если атлет в дальнейшем хочет свою карьеру выстраивать с тем видом спорта, которым он занимался, то это здорово. Здорово, когда люди продолжают развиваться, а это непросто. Но, скажем так, лично мой интерес состоял именно в профессиональном спорте. То есть я вот хотел быть всегда профессиональным спортсменом и насчёт тренерства не задумывался, поэтому уже выстраивал свои дальнейшие перспективы в другом ключе.



Саша: У меня похожая ситуация. Я просто себя не вижу в тренерстве. Я разговариваю с людьми и общаюсь очень легко, но чему-то научить мне будет сложно. Плюс я бы не хотела связывать свою жизнь с одним видом спорта, поэтому пошла в журналистику. Да, в спортивную, потому что она не такая обширная и знаний не так много, наверное, надо будет получать. Но это тоже не факт (улыбается). Не хочу связывать свою жизнь с одним делом, хочется развиваться в каких-то иных направлениях.



Дима: Я бы хотел дополнить к разговору о будущем, о профессиях, что, несмотря на любые пути, своё дальнейшее карьерное развитие лично я связываю именно с Россией. И мне действительно хочется здесь развиваться, расти в карьерном плане, потому что я искренне люблю свою страну.



Саша: (кивает).

— 1 апреля вы будете участвовать в шоу «Влюблённые в фигурное катание». С какой программой вы планируете выступать?



Саша: Мы будем выступать с двумя программами.



Дима: Одна будет новая — постановка, которую мы специально ставим под данное шоу. А вторая программа будет переформатированным вариантом одной из наших самых удачных постановок «Ходячий замок Хаула», которая была у нас в сезоне-2020/2021. Мы стараемся её переформатировать в вариант для шоу, чтобы постараться передать дух и настроение этой постановки.



Саша: Просто мы знаем, что многие болельщики очень любят эту программу, но смогли насладиться ей только один раз.



Дима: Не смогли насладиться ей в полной мере.



Саша: Да, поэтому мы хотим презентовать её как второй номер.

Бойкова и Козловский — короткая программа на ЧМ-2021 Фото: РИА Новости

— Подробности первого номера вы пока не раскрываете. Это будет сюрприз?



Дима: Нет, это не сюрприз. Просто интересно же прийти и посмотреть, не строить каких-то впечатлений и мыслей на этот счёт, а получить искренние эмоции, которые будут основываться на том, что человек увидел в моменте.



Саша: Мы надеемся, что этот номер растопит лёд и сердца зрителей.

«Надеемся, что следующее четырёхлетие закончится для нас Олимпиадой в Милане и дальнейшими победами»

— У вас уже есть планы на межсезонье?



Дима: У нас только-только завершился соревновательный сезон. Сейчас мы сосредоточены на выступлении в шоу, которое будет 1 апреля, и отработке номеров. Когда мы вернёмся после него, мы уже будем выстраивать конкретный график и определённые планы, задумываться насчёт постановок. Благо время у нас на это будет.



— А какой у вас график выступлений в шоу?



Саша: Честно говоря, мы не знаем. Всё настолько быстро меняется в мире, что это от нас не зависит. Как скажут тренеры, так и будет.



Дима: Но мы всё-таки в согласии с тренерами принимаем конкретные решения. На данный момент у нас запланировано участие в шоу 1 апреля, и на этом пока всё.



— Первые Игры для вас позади. Какие спортивные цели ставите дальше?



Саша: Надеемся, что следующее четырёхлетие пройдёт для нас наиболее успешным образом и закончится Олимпиадой в Милане и дальнейшими победами.



— Парное катание — спорт долгожителей. У вас есть планы, сколько олимпийских циклов вы хотите пройти?



Саша: Нет.



Дима: Мы хотим успешно пройти четырёхлетний цикл, который начинается уже сейчас.



Саша: А что дальше будет — посмотрим.