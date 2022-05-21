«Сказки-то не надо рассказывать». Роднина — о словах Баха об отстранении россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина оценила слова главы МОК Томаса Баха о причинах отстранения россиян от участия в мировых турнирах.

Бах объяснил санкции МОК в отношении российского спорта стремлением обеспечить безопасность и защитить целостность соревнований на фоне серьёзных антироссийских и антибелорусских настроений во многих странах.

«Я не понимаю его заявления. Они просто как-то, наверное, хотят уйти политически. Потому что первое, что нельзя делать в олимпийском мире, – это какие-либо политические заявления. Явное отстранение идёт, потому что это политика, а не безопасность. Сказки-то не надо рассказывать», — приводит слова Родниной «ВсёПроСпорт».