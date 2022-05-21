Сотникова оценила переход Косторной в ЦСКА к Буяновой

Самая известная ученица Елены Буяновой, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, высказалась о переходе чемпионки Европы — 2020 Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА.
«Я ко всем фигуристам, спортсменам отношусь хорошо. Главное, чтобы Алёне там нравилось. Я только могу пожелать удачи и чтобы всё задуманное получилось», — написала Сотникова, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.
Также Сотникову спросили об уверенности в себе и осуществлённых мечтах.
«Каждый раз шаг за шагом я осуществляю то, что задумываю. И, дай бог, так будет всегда. Чтобы осуществить одну из мечт, надо приложить немало усилий. У меня много мечт, и я стараюсь всё делать для того, чтобы они стали реальностью.
Уверена ли я в себе? Смотря где. Если это моя сфера деятельности, то всегда уверена, а если другая, то, конечно, сначала не очень уверена, так как могу не разбираться, но с опытом и временем всё приходит. Поэтому я не боюсь браться за что-то новое, потому что знаю, что у меня всё получится, если я начну изучать и хотеть разобраться в каком-то деле», — написала Сотникова.
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