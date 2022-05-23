Алиса Лью, первой исполнившая четверной прыжок в США, назвала причины ухода из спорта
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Бронзовый призёр чемпионата мира и двукратная чемпионка США, фигуристка Алиса Лью, в апреле этого года неожиданно завершившая карьеру в возрасте 16 лет, рассказала о причинах ухода из спорта.
«Тренировки были очень тяжёлыми ментально. Особенно в последние несколько лет, когда я часто бывала одна. Это тяжело давалось мне, потому что у меня не было поддержки моих друзей и семьи. И это одна из вещей, которые мне не нравились.
Иногда среда в фигурном катании бывает токсичной. Особенно при наличии социальных сетей. Но имеем то, что имеем. Если бы я смогла уйти от этого, было бы хорошо. Так что это ещё одна из причин, почему я приняла такое решение», – приводит слова Лью издание figureskaters-online.
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