Алиса Лью, первой исполнившая четверной прыжок в США, назвала причины ухода из спорта

Бронзовый призёр чемпионата мира и двукратная чемпионка США, фигуристка Алиса Лью, в апреле этого года неожиданно завершившая карьеру в возрасте 16 лет, рассказала о причинах ухода из спорта.

«Тренировки были очень тяжёлыми ментально. Особенно в последние несколько лет, когда я часто бывала одна. Это тяжело давалось мне, потому что у меня не было поддержки моих друзей и семьи. И это одна из вещей, которые мне не нравились.

Иногда среда в фигурном катании бывает токсичной. Особенно при наличии социальных сетей. Но имеем то, что имеем. Если бы я смогла уйти от этого, было бы хорошо. Так что это ещё одна из причин, почему я приняла такое решение», – приводит слова Лью издание figureskaters-online.