«Самарский сёрфинг». Марк Кондратюк опубликовал шуточное фото

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях и чемпион Европы российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал новую фотографию в социальных сетях.

На фото спортсмен залез на металлическую балку, которую он представил как доску для сёрфинга.

«Самарский сёрфинг», – написал фигурист.

Фото: из личного архива Марка Кондратюка

Ранее Кондратюк прокомментировал попадание в лонг-лист номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30» журнала Forbes, куда в номинацию «Спорт» также попали обладательница Кубка мира по лыжным гонкам Наталья Непряева, двукратный олимпийский призёр по биатлону Кристина Резцова, двукратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Михаил Сергачёв, теннисист Аслан Карацев, вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов и боец смешанного стиля Вадим Немков.