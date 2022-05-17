Марк Кондратюк отреагировал на попадание в лонг-лист рейтинга «30 до 30» журнала Forbes

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях и чемпион Европы российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал попадание в лонг-лист номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30» журнала Forbes.
На попадание в него претендуют те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или международном уровне.
«Попадание в лонг-лист журнала «Форбс» стало для меня неожиданностью, но буду очень благодарен тем, кто проголосует за мою кандидатуру», – написал спортсмен в социальных сетях.
В номинации «Спорт» также представлены олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира по лыжным гонкам Наталья Непряева, двукратный олимпийский призёр по биатлону Кристина Резцова, двукратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Михаил Сергачёв, теннисист Аслан Карацев, вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов и боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) Вадим Немков.
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