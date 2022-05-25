Сергей Полунин сделал предложение Елене Ильиных

Артист балета Сергей Полунин сделал предложение олимпийской чемпионке по фигурному катанию Елене Ильиных. Об этом Полунин сообщил в социальных сетях.

«Ты выйдешь за меня? Мои душа и сердце принадлежат тебе. Я люблю тебя», — написал артист балета в социальной сети.

Позже Ильиных выложила сторис, в котором ответила согласием.

Полунину 32 года, Ильиных – 28. Пара воспитывает двух сыновей – Мира, родившегося в январе 2020 года, и Дара – родившегося в апреле 2022 года.

Елена Ильиных, катавшаяся с Никитой Кацалаповым, является победительницей командных соревнований на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В первенстве среди танцевальных пар российский дуэт занял третье место, уступив канадцам Тессе Вертью и Скотту Моиру и американцам Мерил Дэвис и Чарли Уайту.