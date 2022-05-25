Туктамышева — об отпуске: скоро стану как арбуз

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева продолжает рассказывать в социальных сетях о заграничном отдыхе.

«Столько тут пью арбузного фреша, что скоро сама стану как один большой арбуз», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева – воспитанница заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры. 25-летняя фигуристка, коронным прыжком которой является тройной аксель, не так давно добавила в арсенал четверной тулуп и не собирается завершать карьеру.

Ранее спортсменка оценила работу с Ильёй Авербухом над новой произвольной программой.