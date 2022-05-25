Для фигуристов вместо Кубка России проведут свою серию Гран-при

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, какие соревнования планируется провести в сезоне-2022/2023.

«Мы планируем некие новые форматы соревнований и предлагаем серию соревнований под условным названием «Гран-при России», который будет проводиться в несколько этапов. Все соревнования Гран-при России будут транслироваться по телевидению. Мы предполагаем, что там будут участвовать не только все сильнейшие фигуристы нашей страны, но, возможно, и спортсмены из других стран.

Что касается призовых, то я не думаю, что все спортсмены ждут только их. У них другая мотивация, они хотят достичь результатов. Призовые будут правильным бонусом для сохранения мотивации. Но я не могу сказать, о каких суммах идёт речь, с федерацией это ещё не обсуждалось», — приводит слова Когана ТАСС.

Также руководство ФФККР уточнило, что под названием «Гран-при России» будет проводиться Кубок России, который теперь будет состоять из шести этапов — аналогично Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Кроме того, ФФККР работает над созданием нового прыжкового турнира вне рамок Кубка Первого канала.

«Мы планируем под условным названием «Чемпионат России по прыжкам» ещё один необычный турнир совсем другого формата, нежели обычные соревнования. Это будет отдельный турнир от Кубка Первого канала», — сказал Коган.