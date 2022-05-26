Алексей Ягудин выложил видео, как он упражняется с обручем. Сёстры Аверины отреагировали

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил забавное видео в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как он умеет упражняться с обручем, подобным тому, какой используется в художественной гимнастике.
«Ни минуты покоя. Работа 24/7. Ну как? Достаточно экспрессии?» — подписал он видео.
На пост отреагировали многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.
«Браво! Это шедевр», — написали Аверины в комментариях.
41-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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