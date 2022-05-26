Крылова — о Пападакис/Сизероне: последние программы были очень замытые, незапоминающиеся

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998 в танцах на льду российская фигуристка, тренер и хореограф Анжелика Крылова высказалась о французской паре, олимпийских чемпионах Габриэле Пападакис и Гийоме Сизероне.
«Из всех программ Пападакис и Сизерона выделю Моцарта? Да, всё-таки Моцарта. Последние программы я не считаю такими шедевральными. Я считаю, что они выстрелили Моцартом. Если даже сейчас его посмотреть, а уже сколько лет прошло… Последние программы были очень замытые, незапоминающиеся, музыка незапоминающаяся, не было яркой темы. Сложно даже сказать мне, что они катали в прошлом году. Я их по костюмам больше запоминаю.
Я считаю, что в этом году они с музыкой не попали. У Вики с Никитой — Рахманинов — музыка, конечно, была мощнее. Но так так стиль, и это всё… Не будем это обсуждать. Хотя Вика с Никитой великолепно катались — это был прокат их жизни. А французы не вызвали во мне столько эмоций, хотя они были, может, там и безупречны, и шикарны. Но эмоции у меня больше вызвали Никита с Викой», — сказала Крылова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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