Дарья Усачёва показала, как отдыхала на яхте в Дубае. Фото

Российская фигуристка Дарья Усачёва выложила новый пост в своих соцсетях. Спортсменка показала, как ранее в мае отдыхала в Дубае (ОАЭ). Она опубликовала фотографии, сделанные на яхте.

«Это я в Дубае была, сейчас уже в Москве», — подписала снимки Усачёва.

Фото: из личного архива дарьи усачёвой

Фото: из личного архива дарьи усачёвой

Фото: из личного архива дарьи усачёвой

В октябре 2021 года Усачёва неудачно упала после исполнения прыжка во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка с трудом добралась до бортика, откуда её унесли на руках за кулисы. Диагноз спортсменки раскрыла Федерация фигурного катания России: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К тренировкам Дарья вернулась через три месяца, а прыжковые элементы начала восстанавливать в марте, начав с прыжков в один оборот.

Загитова, Щербакова и Усачёва зажигательно танцуют в Дубае: