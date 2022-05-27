Талалайкина поддержала Нугуманову, рассказавшую об оскорблениях в группе Рукавицына

Фигуристка Мария Талалайкина поддержала Елизавету Нугуманову, заявившую об оскорблениях со стороны тренера Евгения Рукавицына. Наставнику не нравится лишний вес спортсменки, с которым он связывает все её неудачи в сезоне-2021/2022.

Талалайкина – ровесница Нугумановой, обеим по 19 лет. До отъезда Марии в Италию в группе Рукавицына фигуристки тренировались вместе.

Фото: Личный архив Марии Талалайкиной

«Я долго думала, но всё-таки выскажу своё мнение. Тренер – это самый важный человек в жизни спортсмена, иногда даже важнее родителей. И сейчас мне повезло работать с настоящими профессионалами.

Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чём говорю», – написала Талалайкина в соцсетях, опубликовав фото с Нугумановой.