Президент «Самбо-70» подтвердил, что на тренировках у Тутберидзе можно услышать крики
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил обвинения фигуристки Елизаветы Нугумановой в адрес тренера Евгения Рукавицына усталостью.
Ранее Нугуманова заявила, что в сезоне-2021/2022 в группе Рукавицына её оскорбляли из-за лишнего веса, с которым связывали все её неудачи.
«Тренеры не должны перебарщивать, должны чувствовать того или иного ученика, есть дети с повышенной нервозностью или тревожностью. К тому же не надо упускать факт усталости, на фоне которой и идут такие интервью и жалобы.
Но все тренеры – это отец родной, мать родная. На тренировках у Этери Тутберидзе тоже можно услышать крики и примирения? Между нами говоря, да», – приводит слова Лайшева Metaratings.
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