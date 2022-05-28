Фото: Елизавета Туктамышева позирует на фоне заката в роскошном белом костюме

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новые фото с отдыха на Мальдивах. Туктамышева в белом костюме позирует на пляже на фоне заката.
«Смотреть в сторону новых горизонтов», — подписала впечатляющие снимки Туктамышева.
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Отметим, что вместе с Елизаветой на Мальдивах отдыхает серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) в парном катании Евгения Тарасова.
Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.
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