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Фото: Елизавета Туктамышева позирует на фоне заката в роскошном белом костюме

Фото: Елизавета Туктамышева позирует на фоне заката в роскошном белом костюме
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новые фото с отдыха на Мальдивах. Туктамышева в белом костюме позирует на пляже на фоне заката.

«Смотреть в сторону новых горизонтов», — подписала впечатляющие снимки Туктамышева.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Отметим, что вместе с Елизаветой на Мальдивах отдыхает серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) в парном катании Евгения Тарасова.

Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.

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