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«Море внутри». Виктория Синицина опубликовала фото с Кацалаповым

«Море внутри». Виктория Синицина опубликовала фото с Кацалаповым
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях российская фигуристка Виктория Синицина продолжает делиться в социальных сетях фотографиями с заграничного отдыха.

«Море внутри меня. Знаете, такое ещё бывает, когда долго едешь в поезде. А когда из него выходишь, то внутри остаётся ощущение, что ты всё ещё едешь. Вот у меня с морем точно так же. Немножко фото и видео из отпуска. Обещаю, это последнее», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Виктории Синициной

Фото: из личного архива Виктории Синициной

Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются чемпионами мира 2021 года и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.

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