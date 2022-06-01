Ирина Роднина: Загитова хочет стать функционером? Молодым везде дорога. Флаг ей в руки

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова чемпионки ОИ-2018 Алины Загитовой. Ранее Загитова рассказала, что у неё есть желание стать спортивным функционером.

«Флаг ей в руки, молодым везде у нас дорога. Загитова сможет стать спортивным функционером, если хочет этого.

Что ей нужно для этого делать? Слушайте, я эту девочку знаю только по телевизионной картинке, никогда с ней не общалась, не разговаривала. Как я могу давать оценки её возможностям и советовать что-то конкретное? Желание у неё есть, а исполнение всегда зависит от человека. Надо усердно трудиться и работать над достижением цели, а что конкретно делать — это не ко мне», — приводит слова Родниной Sport24.

Боксёрская тренировка Алины Загитовой: