Виктория Синицина обратилась к подписчикам в День защиты детей

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях российская фигуристка Виктория Синицина обратилась к своим подписчикам в социальных сетях в Международный день защиты детей.

«В День защиты детей хочу поздравить своих юных подписчиц. Чувствуйте себя настоящими девочками, но не забывайте, что это не мешает быть очень сильным человеком.

Радуйтесь, наслаждайтесь, кайфуйте от того, что сейчас с вами происходит. Это какое-то особенное время) В будущем у вас будет очень частое желание вернуться обратно. И желаю вам всем классного лета. Берегите себя», – написала спортсменка.

Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всём мире 1 июня. Праздник был учреждён в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года.