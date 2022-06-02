Боброва высказалась о скандале с Нугумановой в группе Рукавицына

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва ответила спортивной журналистке Елене Вайцеховской, которая считает, что скандал с оскорблениями Елизаветы Нугумановой в группе Евгения Рукавицына заставит задуматься умных тренеров.

«Я не говорю, что это хорошо или плохо — то, что сейчас происходит в фигурном катании, потому что я выросла на этом, и мне, когда я поняла это в своём возрасте, уходить уже было поздно, потому что пошли результаты, и я поняла, что, если хочешь на вершину, надо терпеть. При этом всё знали и видели родители. А ещё бывают такие родители: «Мало тебе сегодня тренер выдала». Там боишься домой возвращаться. У меня, слава богу, так не было, но я видела примеры, при мне это всё происходило. И сейчас, если сравнить эту историю… Я не хочу сравнивать это с Америкой, они другие. У них это работает, и чемпионы вырастают при том, что все холят-лелеют: тебе надо — иди и катайся; поймёшь, сам ногу развернёшь, показывать не буду.



Но сейчас у нас, допустим, образование, раньше не всех били линейками по рукам, но мы всегда уважали и с уважением относились к учителям. С трепетом, боялись, двойка — плохо. А сейчас то, что я вижу, и то, что рассказывают мои знакомые учителя, что повысил голос на ребёнка — к директору. Ребёнок пришёл домой, что-то рассказал маме, она пришла к директору —и назавтра этого учителя уже уволили. Ты смотришь, и становится страшно, потому что моя мама работает, и она что-то по физкультуре хочет объяснить, чем-то там недовольная — почему без формы, почему без кроссовок. «А что вы мне сделаете?» И ты понимаешь, что стоит десятилетний ребёнок на учителя. А ты ничего не можешь сделать, потому что под увольнение. Будет ли у нас так в фигурном катании после того, как все задумаются?» — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».