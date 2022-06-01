«Эта история заставит многих тренеров задуматься». Вайцеховская — о скандале с Нугумановой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о скандале с фигуристкой Елизаветой Нугумановой, которая заявила, что в группе Евгения Рукавицына её оскорбляли из-за лишнего веса.
«На мой взгляд, случай с Нугумановой — хороший повод для того, чтобы задуматься, как дальше действовать, чтобы быть к этому готовым. Потому что, если пойдёт лавина, Федерацию фигурного катания России сметёт, мы не успеем даже моргнуть.
Поскольку журналистика — профессия циничная, я этим правом воспользуюсь — цинично высказаться. Я считаю, что это к лучшему, потому что то, что происходит сейчас, заставит многих тренеров посмотреть на себя со стороны. Когда ты годами работаешь в общепринятой системе, ты перестаёшь замечать массу вещей. Для тебя не проблема шлёпнуть ребёнка чехлами по заднице, да? Это вообще рабочий момент, как мне кажется. Я это видела, ну правда, я видела, как и бьют детей в раздевалках, когда начала сама ходить кататься, там же дети в этой же раздевалке, я много там чего видела. Там такого насмотришься, что просто думаешь: блин, да куда я попал вообще?
Эта история наверняка заставит тренеров, как минимум умных тренеров, задуматься, посмотреть на себя со стороны, переоценить, а правильно ли ты всё делаешь, а не даёшь ли ты повод. Я считаю, очень сильно надо сейчас включить мозги всему фигурнокатательному сообществу, потому что оно находится в той ситуации, когда оно может походя, не заметив, похоронить само себя», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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