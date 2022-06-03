Жулин о завершении карьеры пары Скопцова—Алёшин: ничего сверхперспективного в них не видел

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, тренер Александр Жулин прокомментировал новость о том, что российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, выступавшие в танцах на льду, завершили спортивную карьеру.
«Да никак не отреагировал. Ну закончили и закончили. Ничего прям сверхперспективного я не видел в этой паре. Поэтому новость такая, честно говоря, не шокирующая», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
21-летняя Скопцова и 25-летний Алёшин в свой последний сезон по юниорам (2017/2018) выиграли финал юниорского Гран-при и чемпионаты России и мира. В следующем сезоне они дебютировали во взрослой серии Гран-при, а также стали серебряными призёрами челленджера «Кубок Таллина».
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