Илья Авербух прокомментировал решение дуэта Скопцова — Алёшин завершить спортивную карьеру
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Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух прокомментировал новость о том, что российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, выступавшие в танцах на льду, завершили спортивную карьеру.
«Действительно, ребята очень хорошие. Я с ними работал. Видимо, решили сфокусировать своё внимание на чём-то другом, а может, просто ищут новых партнёров. Я не знаю точно, не погружён в эту историю.
Ребята хотят идти и развиваться. Кирилл займётся тренерской карьерой, а Анастасия сосредоточится на журналистике? Значит, решили ребята продолжить в таких амплуа. Пожелаем удачи. У них хорошая дорога была», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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