Ирина Роднина: у меня есть очень большие вопросы к ФФККР

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала, есть ли у неё вопросы к деятельности Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Есть, и очень большие. Там в президиуме сидят люди ещё с тех времен, когда я каталась. Я за это время успела выиграть три Олимпиады, родила двух детей, десять лет поработала в США, уже четвёртый срок избираюсь в Думу, а они всё сидят. Я понимаю, что постоянство — это хорошо, но не до такой степени (смеётся).
Нет, я ко всем этим людям хорошо отношусь, знаю их практически всю жизнь. Но знаете, как говорят: хороший парень — не профессия. Мир меняется, фигурное катание меняется, а у нас… Мы всё никак не можем подтянуть молодёжь, с очень большим трудом это делаем. У нас колоссальная плеяда известнейших спортсменов, которые с удовольствием были бы и в судействе, и в техническом комитете, и в президиуме.
Любая конкуренция — двигатель прогресса. А когда её нет, в том числе и на руководящих постах… У нас много известных спортсменов, но мы сами их от этой работы отодвигаем. А результаты на чемпионатах мира и Олимпийских играх — это опять же работа тренера и спортсмена. Не федерация создаёт все необходимые условия для тренировок.
Я говорю об этом всём уже несколько лет, но делаю это в одиночестве. И совсем не потому, что хочу сама выдвинуться. Я такого же возраста, как и эти люди в президиуме (смеётся).
Считаю, нашей федерации стоит пересмотреть структуру работы и перечень вопросов, за которые они отвечают. И это, кстати, касается не только федерации фигурного катания», — цитирует Роднину «Матч ТВ».
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