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Никита Кацалапов показал, как будет выглядеть на афише шоу «Аленький цветочек»

Никита Кацалапов показал, как будет выглядеть на афише шоу «Аленький цветочек»
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов показал бекстейдж съёмок новой афиши ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в котором примет участие вместе со своей партнёршей Викторией Синициной.

«Снимали вчера афишу ледового шоу… Тест на внимательность: кто запомнил название и чьи роли мы играем?» — подписал ролик на своей странице «ВКонтакте» Кацалапов.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».

Ледовый спектакль «Аленький цветочек» будет проходить в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Синицина и Кацалапов будут выступать в спектакле попеременно с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Камилой Валиевой.

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