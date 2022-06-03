Никита Кацалапов показал, как будет выглядеть на афише шоу «Аленький цветочек»
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов показал бекстейдж съёмок новой афиши ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в котором примет участие вместе со своей партнёршей Викторией Синициной.
«Снимали вчера афишу ледового шоу… Тест на внимательность: кто запомнил название и чьи роли мы играем?» — подписал ролик на своей странице «ВКонтакте» Кацалапов.
Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
Ледовый спектакль «Аленький цветочек» будет проходить в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Синицина и Кацалапов будут выступать в спектакле попеременно с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Камилой Валиевой.
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