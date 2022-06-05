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Кацалапов: в будущем хочу поставить программы для других. Мне кажется, это прямо моё

Кацалапов: в будущем хочу поставить программы для других. Мне кажется, это прямо моё
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов рассказал о желании поставить программу в будущем для других спортсменов.

«Я не был на льду уже почти месяц! Обожаю время, когда мы начинаем ставить новые программы. Включается музыка, Александр Вячеславович что-то показывает, я тут же подхватываю, вливаюсь в образ, и мы начинаем творить.

В будущем обязательно хочу поставить программы не только для себя, но и для других. Мне кажется, это прямо моё», — написал Кацалапов в соцсетях.

Напомним, фигурист примет участие в ледовом спектакле «Аленький цветочек», который будет проходить в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Кацалапов примет участие вместе со своей партнёршей Викторией Синициной, они будут выступать в спектакле попеременно с олимпийскими чемпионками Алиной Загитовой и Камилой Валиевой.

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