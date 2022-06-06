Касаткина поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании

Первая ракетка России Дарья Касаткина высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании. Ожидается, что соответствующее решение будет принято на очередном конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).
«Мне кажется, что это правильно. Такое есть практически во всех видах спорта. В теннисе, например, до 18 лет юниоры могут играть только определённое количество профессиональных турниров. Получается, что дети соревнуются со взрослыми. И если в теннисе молодым это не даёт никакого преимущества, то в фигурном катании возраст имеет особое значение. Детям легче даётся выполнение сложных элементов. Но это приводит к тому, что в 15–16 лет они выдают свой максимум и уже через пару лет заканчивают карьеру. В плане здоровья и психологии — это не очень хорошо.
Будет ли сложно россиянам без международных соревнований? В России конкуренция в фигурке высокая во всех видах. Для наших топов мало что изменится. Особенно у женщин и в парах. Другое дело, что пропадает эффект мечты. Ты выигрываешь чемпионат России, чтобы отобраться на чемпионат Европы и ЧМ (или Олимпийские игры). А сейчас за выигрышем чемпионата России ничего не последует. Это очень важный аспект, который забрали», — цитируют Касаткину «Известия».
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