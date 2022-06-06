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Урманов – о повышении возрастного ценза: в дисциплине не должны выступать с 15 до 18 лет

Урманов – о повышении возрастного ценза: в дисциплине не должны выступать с 15 до 18 лет
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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов прокомментировал возможное повышение возрастного ценза Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Надеюсь, что делегаты проголосуют за поднятие возрастного ценза до 17 лет. Да, мы не увидим девочек на взрослом уровне в 15 лет, но мы же увидим их в 17. В этом нет ничего страшного — тренеры и спортсмены быстро к этому адаптируются.

Говорить о том, что у спортсменов не хватит мотивации ждать до 17 лет, просто смешно. Мы что, представляем себе фигурное катание как дисциплину, где выступают всего три года? С 15 лет до 18? Это же не очень нормально. Молодой пацан или девчонка, которые еще даже пороха не понюхали, у нас уже называются легендами спорта. Где становление спортсмена? Где развитие вида спорта?» – приводит слова Урманова «Известия».

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