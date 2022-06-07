Анастасия Скопцова: отношения Трусовой и Кондратюка? Я немножко удивилась

Бывшая российская фигуристка Анастасия Скопцова, которая выступала в танцах на льду с Кириллом Алёшиным, поделилась мнением об отношениях серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой и олимпийского чемпиона 2022 года в командных соревнованиях Марка Кондратюка.

«Трусова и Кондратюк? Я немножко удивилась, скажу честно. Хотя я знаю, что Марк в достаточно хороших отношениях с девчонками группы Этери Георгиевны, это общая компания.

Не скажу, что это было ожидаемо, но я очень рада за ребят, они очень красивые. Я каждый раз, когда вижу их фотографии, умиляюсь», — приводит слова Скопцовой Sport24.

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