Анастасия Скопцова: отношения Трусовой и Кондратюка? Я немножко удивилась
Поделиться
Бывшая российская фигуристка Анастасия Скопцова, которая выступала в танцах на льду с Кириллом Алёшиным, поделилась мнением об отношениях серебряного призёра Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой и олимпийского чемпиона 2022 года в командных соревнованиях Марка Кондратюка.
«Трусова и Кондратюк? Я немножко удивилась, скажу честно. Хотя я знаю, что Марк в достаточно хороших отношениях с девчонками группы Этери Георгиевны, это общая компания.
Не скажу, что это было ожидаемо, но я очень рада за ребят, они очень красивые. Я каждый раз, когда вижу их фотографии, умиляюсь», — приводит слова Скопцовой Sport24.
Также посмотрите видео, как Камила Валиева станцевала на мастер-класе Мигеля и Евы Уваровой:
Комментарии
- 7 июня 2022
-
13:17
-
13:11
-
13:01
-
12:45
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:52
-
11:17
-
10:58
-
10:52
-
10:51
-
10:39
-
10:35
-
10:32
-
10:07
-
10:03
-
09:52
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:26
-
07:48
-
07:36
-
06:41
-
06:23
-
01:48
-
01:06
- 6 июня 2022
-
23:19
-
23:05
-
20:51
-
19:55
-
19:11
-
18:30
-
18:03
Партнерский контент