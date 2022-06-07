Авербух отреагировал на слухи, что дочь Тутберидзе будет выступать за США
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Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о возможном переходе фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.
«Не могу сказать, зачем такую информацию вбрасывают. Рад, что её опровергли. Горжусь Этери. Это выдающийся российский тренер. Диана и Глеб были блестящи на Олимпийских играх. Надеюсь, они будут долгие годы работать в составе сборной России», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, ранее журналист The Skating Lesson Дэйв Лис сообщил, что дочь Этери Тутберидзе, участница Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, будет представлять Соединённые Штаты Америки.
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