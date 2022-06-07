ISU не принял предложение России ужесточить правила смены гражданства фигуристами

Продолжается конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) в Пхукете (Таиланд).

В ходе конгресса ISU отклонил предложение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами.

«Россию представляет немало фигуристов, и мы понимаем, что происходит, однако спортивные федерации не вправе диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда им перебираться», — сказал на заседании генеральный директор ISU Фреди Шмид.

Ранее Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских фигуристов от международных соревнований, проходящих под эгидой организации, а также объявил о поэтапном повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет. Напомним, сейчас минимальный возраст участников взрослых турниров составляет 15 лет.

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