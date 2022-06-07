Гербольдт — о решении ISU повысить ценз до 17 лет: в этом возрасте мы самые сильные

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, прокомментировала новость о том, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.
«Ни для кого не секрет, что в переходный возраст девочкам сложнее кататься. Но в целом за последнее время у нас есть олимпийские чемпионки в 17 лет, 18 лет. То есть практика показывает, что в этом возрасте мы самые сильные.
ISU продлил наше отстранение? Мне кажется, в связи с последними происходящими событиями ожидать чего-то иного, чем получилось сейчас… Конечно, надежды были, но слабо верилось в то, что будет по-другому», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Камила Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой:
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