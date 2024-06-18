Александра Трусова показала, как Макар Игнатов делал ей предложение руки и сердца

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России 19-летняя Александра Трусова опубликовала видео, на котором запечатлено то, как серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании 23-летний Макар Игнатов делает ей предложение.

Игнатов сделал Трусовой предложение в Санкт-Петербурге во время водной прогулки по Неве.

«Я сказала: «Да!» — подписала видео Трусова.

Напомним, Трусова и Игнатов встречаются меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в ледовых шоу.