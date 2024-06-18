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«Вот оно — счастье!» Роман Костомаров показал, как отдыхает на море

«Вот оно — счастье!» Роман Костомаров показал, как отдыхает на море
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео со своего отдыха с женой Оксаной Домниной на море.

«Я раньше думал: «Где счастье?» А вот оно… счастье!!!» — подписал Костомаров ролик.

«Красота! Что тут сказать… Море, солнце, любовь моя рядом – мне больше ничего не надо», — добавил Роман в видео.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров даже принимает участие в ледовых шоу и различных медийных проектах.

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