«Осторожней на дорогах! Ученик за рулём». Анна Щербакова начала водить машину

Российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что начала водить автомобиль. В своём телеграм-канале 18-летняя спортсменка опубликовала фото на фоне машины с наклейкой «У» — ученик.

Накануне совершеннолетия она говорила, что учится на права и планирует покупать машину.

«Осторожней на дорогах! Ученик за рулём», — подписала фото Щербакова.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Щербакова – олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании. Годом ранее она выиграла два чемпионата мира – личный и командный. Анна – трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе.