Елена Вайцеховская: стоило больших усилий, чтобы вывести Тутберидзе на разговор

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская призналась, что ей приходилось непросто, когда она брала интервью у заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Почему Тутберидзе не так часто ходит на интервью? Мне трудно здесь ответить, потому что я не настолько слежу за её жизнью. Я всегда смотрю чисто эгоистично со своей позиции. Она мне была безумно интересна как тренер в 2012 году. Я получила такое большое удовольствие, когда с ней разговаривала. Я потом приезжала к ней в «Хрустальный», мы второе интервью сделали, мне был безумно интересен её взгляд.

Не могу сказать, что она лёгкий собеседник. Мне приходилось какие-то вещи из неё тянуть, потому что у неё не чувствовалось уверенности, что она тот человек… По поводу Плющенко она говорила: «Кто я такая, чтобы давать Плющенко какие-то оценки». Стоило больших усилий, чтобы все-таки как-то выводить её на разговор. В этом плане она не самый простой собеседник, но я всегда старалась идти навстречу, потому что мне реально это было интересно.

А сейчас я поняла, что мне гораздо более интересны какие-то другие тренеры. Не потому, что я как-то не так отношусь к Этери, а потому, что я прекрасно понимаю… Сейчас я не знаю, что будет после изменения возрастных рамок. Но до нынешнего сезона я прекрасно понимала, что я увижу. Вот почему мне абсолютно не интересны эти маленькие совсем девчушки «Хрустального», потому что я прекрасно знаю, что там будет. Не важно, какая музыка, программа будет одна и та же», — сказала Вайцеховская в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».