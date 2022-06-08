«Сюсюкаться не буду». Софья Самодурова рассказала о работе тренером после ухода из спорта

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании российская фигуристка Софья Самодурова, оставшаяся в команде своего наставника Алексея Мишина после завершения карьеры, рассказала о старте тренерской карьеры.

«О решении закончить спортивную карьеру я думала несколько месяцев после выступления на чемпионате России. Тренерам не сообщала ничего, поделилась только с мамой. Поговорить с Алексеем Николаевичем хотела в конце марта, уже после сезона.

Сказала, что, наверное, нужно двигаться дальше, кататься особого смысла нет. Что спорту я уже всё отдала, на большее, наверное, неспособна… Сразу же хотела ехать к родителям в Казахстан, они там работают. Но Алексей Николаевич ответил: «Подожди, дай мне пару деньков подумать». И пришёл с предложением помогать в тренерском штабе. Я, конечно, сразу согласилась, потому что иначе бы долго искала себя. Провела бы какое-то время с родителями, а потом всё равно вернулась бы в Петербург…

На следующий день после нашего разговора я пришла на тренировку в отличном настроении. Не всегда и не каждому выпадает шанс так быстро перестроиться. Сейчас помогаю Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне в нашей младшей группе. Тренируем вместе с Владом Сезгановым, Александрой Зворыкиной – тренером по скольжению, Егором Челошкиным, другими. Детей я люблю. Проблем в общении с ними никогда не возникало. Работаю в группе с конца марта. Пока есть некоторое недопонимание у ребят с восприятием меня как тренера. Но это понятно. Ведь они ещё совсем недавно видели меня как спортсменку, на льду, когда я тренировалась, готовилась.

Думаю, со временем всё наладится. Тренер я строгий, сюсюкаться не буду. Когда не слушают, могу и голос повысить, чтобы вникали. Пытаюсь объяснить, что я желаю им только добра», – приводит слова Самодуровой пресс-служба Федерация фигурного катания на коньках России.