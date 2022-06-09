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17-летняя Трусова ответила на вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании

17-летняя Трусова ответила на вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова прокомментировала новость о том, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«Всегда занимаюсь только собой. Меня не касаются правила. Я буду выступать по тем правилам, которые будут», — передаёт слова 17-летней Трусовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет. Согласно решению конгресса ISU, в следующем сезоне возрастной порог останется прежним, в сезоне-2023/2024 составит 16 лет, а начиная с сезона-2024/2025 — 17 лет.

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