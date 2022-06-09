Александра Трусова ответила, будет ли продолжать соревноваться в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова, которая заявилась на юниорский турнир по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, ответила на вопрос, будет ли она и дальше выступать в фигурном катании. Лучший результат спортсменки — 4,19 м. Его она показала в четвёртой попытке. В первых трёх попытках её результаты — 3,80 и 3,94 и 4,10 м.

«Это просто опыт, я очень рада. Получила эмоции. Мне понравилось. Песок необычный, там у нас твёрдая поверхность, здесь мягкая. А жарко — хорошо. На льду бывает холодно, и там сложнее прыгать. Сейчас через 15 минут уезжаю на шоу, выступать на «ВТБ Арене».

Буду ли продолжать соревновательную деятельность? Посмотрите в сезоне. Я готовлюсь, тренируюсь», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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Александра Трусова кружится на руках у Алексея Тихонова: