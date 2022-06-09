Елизавета Нугуманова подтвердила, что прекратила работу со штабом Евгения Рукавицына
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19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова, выступающая в женском одиночном катании, подтвердила, что больше не работает с тренерским штабом Евгения Рукавицына. Ранее Нугуманова обвинила Рукавицына и тренеров его группы в оскорблениях и травле из-за лишнего веса.
«Что касается сотрудничества с Рукавицыным, мы завершили совместную работу. Больше у него я не тренируюсь. В остальном уже многое было сказано, поэтому как-то комментировать ситуацию я бы не хотела. Конечно, я планирую продолжать кататься. С кем буду тренироваться? Пока не хочется говорить. С Рукавицыным я больше не работаю», — сказала Нугуманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Валиева станцевала на мастер-классе Мигеля и Евы Уваровой:
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