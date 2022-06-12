Директор ВАДА заявил, что вердикт по делу Валиевой может быть вынесен позднее августа

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли ответил, можно ли считать начало августа дедлайном завершения расследования по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Напомним, после командного турнира на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на многочисленные апелляции, допустил россиянку к участию в личном турнире Игр. Вручение медалей за командный турнир МОК отложил до окончания расследования.
«Это не является жёстким дедлайном. По некоторым процедурным причинам иногда на расследование может понадобиться больше времени», — приводит слова Ниггли ESPN.
Отметим, что вердикт РУСАДА по делу Валиевой может быть оспорен ВАДА в CAS, если организацию не удовлетворит решение или она будет не уверена в честности расследования.
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