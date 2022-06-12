Виктория Синицина: представлять нашу страну – особенная гордость. Мой дом навсегда здесь

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка мира 2021 года Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, опубликовала в социальных сетях поздравление, посвящённое Дню России.
«Ребят, всех с праздником. С Днём России!
Всю свою сознательную жизнь я представляю нашу страну на разных соревнованиях. Это особенное чувство, какая-то особенная ответственность и гордость.
Фото: из личного архива Виктории Синициной
Фото: из личного архива Виктории Синициной
И при том, что я видела много стран, мой дом навсегда здесь», — написала Синицина.
Фото: из личного архива Виктории Синициной
Также на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Синицина и Кацалапов завоевали серебряные медали в соревнованиях танцевальных дуэтов, проиграв лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.
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