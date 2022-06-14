Михаил Коляда объяснил, почему у него не было шансов выступить на Олимпиаде-2022

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы российский фигурист Михаил Коляда объяснил, почему не получил шанса стартовать на Играх-2022 в Пекине, несмотря на то что входил в основной состав национальной команды.

Накануне Олимпиады Коляду заменил первый запасной – ещё один ученик Алексея Мишина Евгений Семененко, который в итоге стал лучшим из россиян в личном турнире в Пекине.

«До конца Олимпиады у меня ни разу не было двух отрицательных тестов на COVID-19. А я столько этих тестов сдал! Казалось бы – всё, отболел, симптомы прошли, запахи начал потихонечку чувствовать, но сдаю тест – и снова положительный. Пересдаю — отрицательный. Звоню Алексею Николаевичу, он говорит, что надо два отрицательных результата. Иду сдавать — и опять положительный.

Дней 40 у меня были положительные тесты, хотя сдавал я в разных лабораториях, на разном оборудовании, и всё равно… Даже если бы я полетел в Пекин, то это не гарантировало бы моего участия в Играх. Наверняка тесты были бы положительные, потому что, как выяснилось, в Китае более точное и чувствительное оборудование. Ну и закрыли бы меня на карантин, это было бы ещё хуже. Тогда даже и на Кубке Первого канала не смог бы выступить.

После болезни я почти месяц не катался, слабость долго ощущалась. На Кубке Первого канала было очень тяжело стартовать. Сложнее даже, чем на первом старте сезона. Физика очень сильно пострадала. В Саранске вышел на лёд – и будто всё с нуля. А в Пекине нужно было выступать на главном старте четырёхлетия, и я понимал, что при любом раскладе после болезни подготовиться за короткий срок и прокататься на максимуме нереально», — приводит слова Коляды пресс-служба ФФККР.