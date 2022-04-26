Федерация подставила Коляду — он мог выступить на ОИ. Но при чём тут Степанова и Букин?

Вспоминать олимпийские треволнения в текущих условиях вполне приятно, даже несмотря на допинг-кейс Камилы Валиевой. Согласитесь, вычисления спортивных болельщиков о том, кто из команды попался на запрещённом препарате, были не так волнительны, как нынешние новости.

Но, помимо дела Валиевой, на Играх была ещё одна непонятная история, за которой пристально следили. Это вылет Александры Степановой и Ивана Букина в Пекин: номинально второй российской пары танцоров не было со всей командой даже на сборах в Красноярске, куда прибыли в том числе запасные.

В итоге Степанова и Букин так и не приехали на предолимпийский сбор, а к старту командного турнира их не обнаружилось и в Пекине — хотя именно Александра с Иваном были первыми запасными у танцоров в случае обострения травмы Никиты Кацалапова. В интернете начался очередной виток конспирологических теорий о том, что произвольный танец всё же отдадут Диане Дэвис и Глебу Смолкину, или же о том, что Степанова с Букиным подхватили коронавирус — все ведь помнят, как в Китае было с этим строго?

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но официальные лица повторяли про спортсменов, что они готовятся на знакомом московском льду по индивидуальной программе.

«Степанова и Букин готовятся по своему индивидуальному плану вместе с тренерами. И в соответствии с ним прилетят в Пекин, куда, помимо «Аэрофлота», ежедневно летают самолеты других компаний», — заявила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина 3 февраля, за день до открытия Игр.

Александра и Иван прилетели в Китай только 9-го числа: командник уже завершился, короткую программу откатали одиночники, а вечером грянула новость о положительной пробе именно у Валиевой, а не у кого-то другого из «золотой» команды. Это было за три дня до старта — уже 12-го танцорам предстояло продемонстрировать ритм-танец.

Но только когда завершились и Олимпиада, и соревновательный сезон, стало ясно, что слухи про ковид оказались правдивыми. Партнёрша действительно сдала положительный тест, и было бы самоубийством вылететь в Пекин и угодить там под строгий карантин, не имея права не то что выйти на лёд, но даже покинуть комнату в специальном отеле.

«За неделю до предолимпийских сборов в Красноярске тест Саши на ковид показал положительный результат. Она почувствовала слабость. Дальше — череда положительных и отрицательных тестов. Это был сумасшедший дом. Без двух отрицательных тестов мы не могли вылететь в Пекин, мы буквально как на пороховой бочке сидели.

Саша в изоляции, тренироваться невозможно. Переживали все, нервничали, но старались не паниковать. Все на Играх, а мы никак долететь туда не можем. Оказались там только 8 февраля, а 12-го уже старт личного турнира. В Москве они в полную силу прокатались буквально полтора дня и полетели», — рассказала тренер дуэта Ирина Жук.

«Накануне вылета на Олимпиаду у меня было два разных теста, но мы всë-таки вылетели на свой страх и риск, потому что многие спортсмены и раньше сталкивались с тем, что у кого-то были ложноположительные тесты. Но по приезде в Пекин в аэропорту я сдаю тест, и выясняется, что он снова положительный. Естественно, меня «закрывают».

Слава богу, все следующие тесты были отрицательными. У нас остаётся буквально два дня до старта. В принципе, это и было то время, когда мы нормально катались в паре, делали работу в полную силу», — поделилась треволнениями сама Степанова.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И вроде бы к фигуристам, тренерам и федерации нет никаких вопросов — всё сделали правильно, обезопасили себя от положительного теста на самих Играх и выступили. У лыжников по аналогичной модели действовали с Александром Терентьевым, который прилетел только к личному спринту после перенесённой в Италии болезни.

Но есть один нюанс, и его имя — Михаил Коляда.

Что? При чём тут Коляда?

Михаил пропустил Олимпиаду как раз из-за положительного теста. И об этом было объявлено аж 25 января — за десять дней до старта командника и до церемонии открытия, за две недели — до начала личного турнира одиночников.

Уже 2 февраля Коляда сдал отрицательный тест и вернулся к тренировкам — и даже тогда у него оставалось шесть дней. Напомним, Степанова и Букин прилетели за три. Но федерация даже не задумалась о том, чтобы дать шанс фигуристу — лидеру команды в течение двух олимпийских циклов. О замене на Евгения Семененко было заявлено сразу же.

Конечно, Михаил бы не завоевал медаль личного турнира, но такая упёртость со стороны ФФККР как минимум непонятна — тем более фигурист уже не мог «испортить» командный турнир, как это было четыре года назад.

Комментатор Владимир Гомельский даже предположил, что Коляду убрали с Олимпиады из-за того, что его тренер Алексей Мишин уже 40 лет «не умеет общаться с журналистами», но по сравнению с этим суждением даже мысли болельщиков в соцсетях и комментариях выглядят более здравыми.

Очень жаль, что олимпийский лёд не увидел «Белого ворона», но изменить уже ничего нельзя. Так и останется тайной, почему талантливому одиночнику не разрешили выступить на вторых Играх.