«Голосования не было». Член совета ISU — о продлении отстранения российских спортсменов

Единственный представитель России в новом составе совета ISU, чемпион Европы — 2001 Александр Кибалко рассказал, как на прошедшем в Пхукете конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) принималось решение о продлении отстранения российских спортсменов.

«Мне, если честно, остался непонятен этот момент. Надо ещё раз пересмотреть трансляцию, но, если не ошибаюсь, по этому коммюнике должно было пройти голосование. И, видимо, ведущие сессии специально затихарили его обсуждение, можно сказать. И раньше была такая практика — принимаем всё скопом. «Да, нет? Возражения есть? Единогласно, поехали дальше». Здесь это было зажёвано. Надо будет перечитать протокол, который вёл секретарь конгресса. Но из трансляции слов не выкинешь, голосования не было. Вообще говоря, оно нужно было. Это очень серьёзный вопрос. И его потом можно будет ставить под сомнение — не было даже как такового факта голосования, даже поднятия карточек. То есть, может быть, это решение будет нелегитимным.

Конечно, я сразу обратил на это внимание. Ждал отдельного полноценного голосования по этому вопросу, если честно. А тут хоп-хоп — и всё, другая повестка дня. Конечно, те, кому это на руку, рады были похлопать принятию этого коммюнике. Если бы поставили на чёткое голосование, интересен был бы расклад», — приводит слова Кибалко «Спорт-экспресс».