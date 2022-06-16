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Первый тренер Трусовой объяснила эмоциональную реакцию Александры на серебро ОИ

Первый тренер Трусовой объяснила эмоциональную реакцию Александры на серебро ОИ
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Ольга Шевцова, первый тренер серебряного призёра Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой, прокомментировала эмоциональную реакцию бывшей подопечной на серебро Игр. Напомним, Трусова разрыдалась по окончании соревнований и не хотела выходить на награждение. В частности, Александра сказала: «У всех есть золотая медаль, а у меня нет».

По словам Шевцовой, такая реакция Трусовой объясняется всплеском её эмоций, так как фигуристка не стала первой, на что изначально рассчитывала.

«Первая реакция — не надо было это снимать. Думаю, это ошибка журналистов. Потому что, во-первых, она всё равно ребёнок, она физически, эмоционально истощена была.

Любой человек ожидает от своего выступления самого лучшего, и, когда ты выполнил поставленную задачу, всегда ждёшь адекватного результата. Думаю, это всплеск её эмоций. А виноваты в этом журналисты — не все эмоции нужно вот так снимать», — приводит слова тренера Sport24.

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