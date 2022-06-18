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Команда Тутберидзе поздравила Евгению Тарасову и Фёдора Климова с днём свадьбы

Команда Тутберидзе поздравила Евгению Тарасову и Фёдора Климова с днём свадьбы
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Команда Этери Тутберидзе поздравила Евгению Тарасову и Фёдора Климова с днём свадьбы.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Фёдора Климова с созданием семьи! Пусть новый жизненный этап подарит множество счастливых моментов и событий. Любви, добра, взаимопонимания на долгие годы!» — написано в соцсетях.

Тарасова – серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Евгения – двукратная чемпионка Европы и трёхкратный призёр чемпионатов мира. Климов в паре с Ксенией Столбовой становился олимпийским чемпионом в команде и серебряным призёром в личном турнире на Играх в Сочи. Фёдор – неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы.

Тарасова и Климов с партнёрами до 2018 года тренировались в группе Нины Мозер. Затем Фёдор завершил карьеру, а Евгения несколько раз меняла тренеров.

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