Команда Тутберидзе поздравила Евгению Тарасову и Фёдора Климова с днём свадьбы

Команда Этери Тутберидзе поздравила Евгению Тарасову и Фёдора Климова с днём свадьбы.

«Поздравляем Евгению Тарасову и Фёдора Климова с созданием семьи! Пусть новый жизненный этап подарит множество счастливых моментов и событий. Любви, добра, взаимопонимания на долгие годы!» — написано в соцсетях.

Тарасова – серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Евгения – двукратная чемпионка Европы и трёхкратный призёр чемпионатов мира. Климов в паре с Ксенией Столбовой становился олимпийским чемпионом в команде и серебряным призёром в личном турнире на Играх в Сочи. Фёдор – неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы.

Тарасова и Климов с партнёрами до 2018 года тренировались в группе Нины Мозер. Затем Фёдор завершил карьеру, а Евгения несколько раз меняла тренеров.