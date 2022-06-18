Юма Кагияма возглавил рейтинг ISU. Лучший из россиян — Евгений Семененко

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/2022. В зачёт идут очки, набранные на Олимпийских играх, чемпионатах мира, турнирах серии Гран-при и других международных соревнованиях. В рейтинге полностью учитываются достижения только что завершившегося сезона и 70% от очков, набранных годом ранее.

Такой подсчёт помог японцу Юме Кагияме возглавить рейтинг, незначительно опередив олимпийского чемпиона из США Нэйтана Чена.

Лидеры сборной России расположились во втором десятке. Лучший из них Евгений Семененко – одиннадцатый.

Рейтинг ISU. Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 2886

2. Нэйтан Чен (США) – 2764

3. Шома Уно (Япония) – 2573…

7. Морис Квителашвили (Грузия) – 2112.

11. Евгений Семененко (Россия) – 1734…

14. Юдзуру Ханю (Япония) – 1555

15. Марк Кондратюк (Россия) – 1544…

16. Михаил Коляда (Россия) – 1541.

17. Илья Малинин (США) – 1510.

18. Андрей Мозалёв (Россия) – 1338.